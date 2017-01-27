تطوير آليات السوق يستهدف رفع جاذبية الأسهم

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اعتماد تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية، في ضوء الآلية المطورة لتداول حقوق الأولوية.

وقال بيان للهيئة إن مجلسها أقر تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والدليل الاسترشادي الخاص بها في ضوء الآلية المطورة لإدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودي.

وستطبق الآلية المطورة مع أول طرح أسهم حقوق أولوية بعد نشر الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة، ويأتي تطوير آلية تداول حقوق الأولوية، تماشياً مع برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" والتي تستند إلى عدة محاور منها زيادة جاذبية السوق وتسهيل سبل الاستثمار، وذلك لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعما للاقتصاد الوطني وتحفيزاً للاستثمار.

ولغرض عكس الآلية المطورة على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، عدّلت الفقرة (1) من المادة الرابعة والأربعين من الضوابط والإجراءات التنظيمية لتتماشى مع الآلية المطورة التي سيكون فيها الاكتتاب على مرحلة واحدة لجميع ملاك حقوق الأولوية، وفي ضوء ذلك تم حذف الفقرة (2) من المادة الرابعة والأربعين من الضوابط والإجراءات التنظيمية.

كما أنه تم تعديل تعريف مصطلح "نشرة الإصدار" الوارد في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من الضوابط والإجراءات التنظيمية ليشمل حقوق الأولوية الصادرة عن الشركات المدرجة في السوق الموازية وإضافة تعريف لمصطلح قواعد التسجيل والادراج في السوق الموازية.

وبالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس الهيئة تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك في ضوء الآلية المطورة لإدراج وتداول حقوق الأولوية والتعديلات التي أجريت على الضوابط والإجراءات التنظيمية المشار إليها.

ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات التنظيمية والدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية، والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية المعدّلة على موقع الهيئة الإلكتروني.