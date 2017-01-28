فورد تتوقع خسارة 600 مليون دولار من الـ Brexit

قالت شركة "فورد" لرويترز إن أرباحها ستتضرر من أثر لاحق على العملة بقيمة 600 مليون دولار جراء التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيجعل من الصعب الوصول لمستوى الأرباح القياسي الذي جرى تسجيله في أوروبا العام الماضي.

وقال رئيس العمليات الأوروبية لدى فورد، جيم فارلي، إن الشركة لن تستفيد بعد ذلك من تغطيات العملة التي كانت تحميها من هبوط الجنيه الإسترليني منذ استفتاء 23 يونيو.

وأضاف "عندما حدث الانفصال كنا نحظى بتغطية كاملة في الربع الأول من سعر الصرف الأقوى السابق على الانفصال البريطاني. مع دخولنا لبقية السنة خاصة النصف الثاني نواجه الآن الآثار الكاملة لانخفاض الإسترليني".

وفورد أكبر شركة منتجة للمحركات في بريطانيا كما أن علامتها التجارية تحتل مرتبة الصدارة من حيث حجم مبيعات السيارات إذ تحظى بحصة سوقية تبلغ 12 بالمئة.

وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في سبعة أعوام أمام اليورو في أكتوبر ويظل منخفضا بنحو 20 في المئة عن قيمته في نهاية 2015 عندما بدأ يتضرر من حالة الضبابية بشأن الانفصال البريطاني.