قيمة مايكروسوفت السوقية تتخطى نصف تريليون دولار

تخطت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت اليوم الجمعة حاجز النصف تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2000، وذلك بعد ان ارتفعت أسهم الشركة التقنية في أعقاب إعلانها عن نتائج أعمالها للربع الثاني من السنة المالية 2017 التي فاقت توقعات محللي وول ستريت.

وارتفعت أسهم أكبر شركة برمجيات في العالم خلال التعاملات الصباحية بمقدار 2.1 في المئة ليصل سعر السهم إلى 65.64 دولار، وهو أعلى مستوى يصله السهم على الإطلاق، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 510.37 مليار دولار.

وكانت آخر مرة ارتفعت فيها القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت لتصل إلى هذا المستوى في شهر مارس/آذار عام 2000، حيث بلغت قيمتها السوقية عندئذ حوالي 550 مليار دولار.

ورغم المكاسب الحالية التي حققتها الشركة إلا انها ما تزال متأخرة عن شركتي آبل وألفابت، حيث تبلغ قيمة شركة آبل السوقية حوالي 642 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة شركة ألفابت السوقية، الشركة الأم لجوجل، أكثر بقليل من 570 مليار دولار.

وذكرت الشركة في نتائج أعمالها للربع الثاني من السنة المالية 2017 انها تمكنت من الفوز في رهان التوقعات، حيث تفوقت على تقديرات المحللين من حيث الإيرادات والأرباح، ويعود ذلك إلى النمو المتسارع في مجال أعمال الحوسبة السحابية التابعة لها.

وقد فافت أرباح الشركة وإيراداتها حتى الآن توقعات محللي وول ستريت في سبعة أرباع من أصل الأرباع الثمانية الماضية، وقد عمل ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي للشركة على تنشيط الشركة منذ توليه المنصب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وساعد نادالا على بناء المزيد من المصداقية فيما يخص جهود الشركة في مجالات مختلفة مثل الخدمات القائمة على السحابة، حيث كانت القيمة السوقية للشركة توازي 315 مليار دولار عند توليه للمنصب في شهر فبراير/شباط عام 2014.