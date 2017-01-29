أول توزيعات نقدية لـ "فيفا" التابعة للاتصالات السعودية

ارتفعت أرباح شركة فيفا الكويتية التابعة لاتصالات السعودية، بنحو 8% إلى 10.9 مليون دينار، نهاية الربع الرابع 2016 مقارنة بالفترة المماثلة من 2015.

وجاءت النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين الذي كان عند 9 ملايين دينار.

وتراجعت أرباح الشركة السنوية لعام 2016 بـ 7% مقارنة بعام 2015 لتصل إلى 40 مليون دينار.

وأوصى مجلس إدارة "فيفا" بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بواقع 10 فلوس للسهم، وهي أول توزيعات للشركة التي تأسست في منتصف 2008 وأدرجت في البورصة في نهاية 2014.

وتملك شركة الاتصالات السعودية stc حصة 51.8% في فيفا.