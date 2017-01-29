كيف أنفقت "معادن" متحصلات اكتتابها بـ 5.6 مليار ريال؟

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية والذي تم خلال الفترة من 18/11/2014 الى الفترة 02/12/2014، حيث بلغت متحصلات الاكتتاب 5.6 مليار ريال سعودي، واستخدم منها حتى تاريخ 31/12/2016 مبلغ 4,729 مليون ريال سعودي، وبلغ الرصيد المتبقي من متحصلات الإصدار مبلغ 871 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم، إن تفاصيل استخدام متحصلات الاكتتاب ووضع المشاريع، ونسبة الإنجاز كما في 31/12/2016 مع مقارنتها بما أفصحت الشركة عنه في نشرة الإصدار كالآتي:

1. نفقات الاكتتاب:

صرفت الشركة مبلغ 23.9 مليون ريال سعودي كنفقات اكتتاب، مقارنة بما ورد في نشرة الإصدار والتي قُدّرت بمبلغ 21 مليون ريال سعودي. ويعود سبب ارتفاع الصرف على نفقات الاكتتاب عما ورد في نشرة الإصدار إلى ارتفاع أتعاب الاستشارات عمَّا كان مقدراً له.

2. مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات:

صرفت الشركة مبلغ 4,188 مليون ريال من متحصلات الاكتتاب حتى تاريخ 31/12/2016م ؛ كجزء من حقوق ملكية معادن في مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات. كما تعتزم شركة (معادن) استخدام مبلغ 871 مليون ريال سعودي؛ للصرف على حقوق ملكية الشركة في المشروع. حيث أوضحت نشرة الإصدار أن إجمالي المخصص من المتحصلات للإسهام في حقوق ملكية الشركة في مشروع وعد الشمال التابع لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات مبلغاً مقداره 5.06 مليار ريال سعودي.

بلغت نسبة اكتمال الإنشاء في مصانع المشروع حتى تاريخ 31/12/2016م كالتالي:

نسبة اكتمال إنشاء مصنع الاستخلاص 90.4%، مقارنة بنسبة 9.2% كما في 30/8/2014م، وفقاً لما ورد في نشرة الإصدار.

نسبة اكتمال إنشاء مصنع حمض الكبريتيك 95.7%، مقارنة بنسبة 25.7% كما في 30/8/2014م، وفقاً لما ورد في نشرة الإصدار.

نسبة اكتمال إنشاء مصنع حمض الفسفوريك 90.9%، مقارنة بنسبة 12.6% كما في 30/8/2014م، وفقاً لما ورد في نشرة الإصدار.

نسبة اكتمال إنشاء مصنع الفوسفات ثنائي الأمونيوم 78.2%، مقارنة بنسبة 8.0% كما في 30/8/2014م، وفقاً لما ورد في نشرة الإصدار.

أعلنت الشركة بتاريخ 01/01/2017م عن بدء التشغيل التجاري لمصنع الأمونيا، مقارنة بنسبة 14.6% كما في 30/8/2014م، وفقاً لما ورد في نشرة الإصدار. وتسير الأعمال في مصانع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بالشكل المطلوب ومن المتوقع اكتمال الإنشاءات وبدء التشغيل التجريبي لبقية المصانع خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.

3. مشروع شركة معادن للبوكسايت والألومينا:

صرفت الشركة مبلغ 509 ملايين ريال على شركة معادن للبوكسايت والألومينا حتى تاريخ 31/03/2015؛ لسداد تسهيل التمويل بالمرابحة القابل لإعادة السحب والذي سبق استخدامه مؤقتاً لسداد تكاليف مشروع البوكسايت والألومينا. كما صرفت الشركة مبلغ 7 ملايين ريال سعودي للإسهام في حقوق ملكية الشركة في المشروع، وذلك وفقا لما ورد في نشرة الإصدار.

وقد أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجاري في مشروع شركة معادن للبوكسايت والألومينا بتاريخ 2/10/2016، مقارنة بنسبة 94.69% كما في 29/08/2014 الواردة في نشرة الإصدار.