اتحاد عذيب تبيع جزءاً من أبراجها لـSTC بـ230 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO" أنها وقعت الاثنين اتفاقية لبيع جزء من أبراج الاتصالات المملوكة للشركة لصالح شركة الاتصالات السعودية "STC" بمبلغ 230 مليون ريال والتي تبلغ قيمتها الدفترية حوالي 44 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن سريان تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون بعد حصول الشركة على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وأضافت اتحاد عذيب أنه سيتم تحديد الأثر المالي للاتفاقية بعد مراجعتها من المراجع الخارجي للشركة، وسيتم إثبات أثر عملية البيع في حسابات الشركة للفترة المنتهية في 31/03/2017، (الربع الرابع)، حيث ستؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة الإيرادات الأخرى واستخدام محصلات البيع لسداد التزامات الشركة وتغطية احتياجاتها المرحلية والمستقبلية. علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة بهذه الاتفاقية.