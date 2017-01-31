الإمارات للاتصالات المتكاملة تطلق علامة تجارية جديدة

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إطلاق علامة تجارية جديدة بالإضافة إلى شركة دو.

وقال رئيس الشركة عثمان سلطان في مقابلة مع قناة "العربية" إن العلامة الثانية التي ستطلقها الإمارات للاتصالات هي "فيرجن موبايل".

وأضاف أنه يوجد انسجام تام كنسيج مع شركة الإمارات للاتصالات، ولديها إدارة وتشغيل العلامتين التجاريتين.

وأشار إلى أن العلامة ليست مشغلا ثالثا أو رخصة جديدة أو مشغلا افتراضيا، وجاء إطلاق العلامة بعد الحصول على هذا الحق في الإمارات، وستكون لدينا عمليات تحت هذا الاسم في الإمارات ولن تكون هناك ملكية لأية جهات خارجية.