الجزائر تدعو الشركات للمنافسة على مشاريع بتروكيماويات

قال مصدر بشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك لرويترز إن الشركة بدأت الاثنين دعوة الشركات الهندسية العالمية للمنافسة على مشاريع أربع مجمعات بتروكيماويات تصل قيمتها الإجمالية إلى 6 مليارات دولار.



وستتولى الشركات الفائزة أعمال إنشاء المصافي التي ستقام في تيارت وحاسي مسعود وسكيكدة بما يشمل مجمعا لتكسير زيت الوقود ومعملا آخر لمعالجة النفتا.



وقال المصدر إن طاقة مجمعات تيارت وحاسي مسعود ستبلغ خمسة ملايين طن لكل منها.



تنوي الجزائر عضو أوبك بناء مزيد من المصافي لتعزيز إيراداتها في ظل تضررها من انهيار أسعار النفط. وهي تنتج حاليا 30 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة سنويا.