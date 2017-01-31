كوفبيك الكويتية تشتري من توتال أصولا في حقول نفطية

قالت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك" إن شركتها التابعة كوفبيك النرويج ايه.اس استكملت الاستحواذ على حصص في قطاع أنشطة المنبع في النرويج من شركة توتال الفرنسية.



وأضافت الشركة في بيان تلقته رويترز أن الحصص الواقعة في السواحل النرويجية بمنطقة "جريتر سليبنر" جرى الاستحواذ عليها من شركة توتال إي آند بي نورج ايه.اس وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لتوتال مقابل 300 مليون دولار.



وقالت الشركة الكويتية إن الأصول التي تم الاستحواذ عليها تتكون من حصة بنسبة 15 % في مشروع جينا كروج التطويري والمتوقع أن يبدأ إنتاجه النفطي في الربع الثاني من عام 2017 وحصة بنسبة 9.4 % في حقل سليبنر فيست المنتج.



وأضافت أن الأصول تشمل أيضا حصة بنسبة 10% في حقل سليبنر أوست المنتج وحصة بنسبة 6.2 % في مشروع أوتجارت التطويري وحصة بنسبة 21.8 % في مشروع إيرين الاستكشافي.



وأوضحت كوفبيك أن الصفقة ستضيف نحو 46 مليون برميل نفط مكافئ إلى احتياطيات الشركة حيث بلغ معدل إنتاج الأصول المستحوذ عليها أكثر من 9000 برميل نفط مكافئ يوميا في 2016 ويتوقع أن يتجاوز 13 ألف برميل نفط مكافئ يوميا عند بدء الإنتاج من حقل جينا كروج في وقت لاحق هذا العام.



وذكرت كوفبيك أن شركة شتات أويل النرويجية ستتولى تشغيل جميع الأصول التي تم الاستحواذ عليها.