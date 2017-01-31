نمو أرباح "إعمار مولز" 13% إلى 1.874 مليار درهم

أعلنت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS) والتي تمتلك شركة التطوير العقاري العالمية "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.874 مليار درهم، ما يعادل 510 مليون دولار خلال عام 2016، بنمو بلغ 13% مقارنة بإيرادات السنة المالية 2015 والبالغة 1.656 مليار درهم، ما يعادل 451 مليون دولار.

وسجلت إيرادات العام 2016 نمواً بنسبة 8% لتصل إلى 3.227 مليار درهم، ما يعادل 879 مليون دولار مقارنة بإيرادات عام 2015 البالغة 2.992 مليار درهم، ما يعادل 815 مليون دولار.



وحققت "إعمار مولز" في الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر 2016) نمواً بنسبة 4% في صافي الأرباح الذي بلغ 452 مليون درهم (123 مليون دولار) مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من 2015 والبالغ 435 مليون درهم (118 مليون دولار).



وارتفعت إيرادات الربع الرابع من 2016 إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار) بنمو نسبته 8% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 774 مليون درهم (211 مليون دولار).



واستقبلت مراكز التسوق التابعة لـ"إعمار مولز"، والتي تشمل "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب والألماس" إضافة إلى وجهات التسوق التي أطلقتها الشركة ضمن المجمعات السكنية، 125 مليون زائر خلال عام 2016، وهو رقم مماثل لعدد الزوار المسجل في 2015.



واستقطب "دبي مول" أكثر من 80 مليون زائر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من أعمال التوسعة المستمرة في المول ومحيطه، مرسخاً مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم. وبلغ معدل الإشغال في أصول الشركة 96% خلال عام 2016.