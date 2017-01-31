آلان بجاني "للعربية": "ماجد الفطيم" تتطلع للتوسع رقمياً

حققت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية نمواً في إيراداتها وأرباحها السنوية خلال العام 2016، فارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8%، لتبلغ 4.1 مليار درهم.

يأتي هذا النمو في الأرباح، بدعم من نموّ إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 9%، لتسجّل 29.9 مليار درهم.

يذكر أن إجمالي أصول الشركة يبلغ نحو 53 مليار درهم، في حين يبلغ صافي الدين نحو 9.6 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم الإماراتية، آلان بجاني، خلال لقاء له مع "العربية"، إن الشركة تتطلع للتوسع في المجال الرقمي، فيما نفت المجموعة استحواذها على "هايبر بندة".

وأشار بجاني إلى أن غالبية أعمال المجموعة شهدت نمواً في 2016، مضيفاً أن قطاع التجزئة يؤمن 29% من ربحية "الفطيم"، رغم أنه قطاع معروف بقلة الهوامش الربحية.

وقال إن القطاع حقق نمواً رغم التحديات التي شهدتها 2016، فيما استطاعت مجموعة "الفطيم" تحويل بعض التحديات إلى فرص، مما أدى إلى نتائج إيجابية في 2016.

ولفت إلى أن الإمارات تساهم بحوالي 53% من إيرادات المجموعة، و69% من أرباحها من مجمل الأعمال.

وحول خطط الشركة للتوسع في مجال الاقتصاد الرقمي، لفت بجاني إلى أن هدف "الفطيم" يتمثل في أن يكون هناك بعد رقمي يوازي حجم الشركة في القطاعات التقليدية، فيما لم يؤكد اهتمام الشركة بالاستثمار في "سوق.كوم" كما أشيع أخيراً.

في المقابل، قال إن قطاع التجزئة الإلكترونية يوفر فرصاً عديدة، وإنهم يتطلعون ويراقبون ما يدور في السوق لاقتناص الفرص المناسبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، إنهم يؤمنون بالسوق السعودية، خاصة في ظل "رؤية المملكة 2030"، حيث أعلنت المجموعة عن استثمارات بـ 4 مليارات دولار في مركزين تجاريين بالرياض، سيحققان بحسب بجاني نقلة في قطاع التجزئة في المنطقة، فيما تتطلع "الفطيم" لمزيد من الاستثمارات في المملكة.