"عبور لاند" تستهدف نمو أرباحها 12% خلال 2017

قال أشرف شريف، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إن شركته تستهدف نمو صافي ربحها خلال 2017 بنحو 12%، وتعتزم توزيع 50% منه في صورة أرباح نقدية على المساهمين.

وأضاف شريف في مقابلة مع رويترز أن شركته تتوقع أن يصل نمو صافي الربح خلال عام 2016 الذي لم تعلن نتائجه بعد إلى نحو 6%.

وبالإضافة إلى نشاطها الرئيسي في إنتاج الأجبان البيضاء، تعتزم عبور لاند اقتحام أنشطة جديدة في مجال العصائر والألبان والجبن المطبوخ في الربع الثاني من 2017.

وقال شريف إن عبور لاند تتطلع لأن تمثل إيرادات الأنشطة الجديدة 30 بالمئة من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2020.

وأضاف قائلا في المقابلة التي جرت بمكتبه في شمال شرقي القاهرة إن عبور لاند تتوقع نمو صافي ربحها بنحو "6% في 2016 على أن يزيد إلى نحو 12% خلال هذا العام. كنت أتمنى توزيع أرباح نقدية على المساهمين (عن أرباح 2016)، لكن لن نستطيع عمل ذلك.

"لدينا فروق تقييم عملة في 2016 بأكثر من 80 مليون جنيه. وضع السيولة في الشركة حاليا صعب إلى حد ما نظرا لتكوين مخزون من المواد الخام لدينا بما لا يقل عن 270 مليون جنيه."

وأضاف "سنوزع ما لا يقل عن 50 بالمئة من أرباح هذا العام نقداً على المساهمين."

وبلغ صافي ربح الشركة 92 مليون جنيه، ما يعادل 4.9 مليون دولار في 2015 ارتفاعا من 32 مليونا في 2014.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة.