ترمب يغرد لـ"سامسونج": شكراً لاختياركم التصنيع بأميركا

قال مصدر مطلع إن سامسونج إلكترونيكس قد تبني مصنعا للأجهزة المنزلية في الولايات المتحدة لتصبح بذلك أحدث شركة عالمية تدرس الاستجابة للانتقادات بشأن الواردات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مخولا بالحديث علانية عن الموضوع إن سامسونج لم تحدد بعد حجم الاستثمار المزمع أو مكان المصنع الجديد.

وهددت الإدارة الأميركية الجديدة بفرض ضريبة على الواردات وهاجم ترمب بعض الشركات العالمية الكبرى لتصنيعها منتجات في الخارج للمستهلكين الأميركيين وهو ما أطلق مزيدا من التحذيرات وسلسلة من الوعود بمزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة.

وقال ترمب في تغريدة "شكرا سامسونج! نود أن تكونوا معنا!"

وامتنعت سامسونج عن التعليق عما إذا كان لديها أي خطط محددة لإضافة منشآت إنتاجية في الولايات المتحدة لكنها قالت إنها أجرت بالفعل استثمارات كبيرة هناك بما في ذلك 17 مليار دولار أنفقتها حتى الآن على مصنعها للرقائق في أوستن بولاية تكساس.