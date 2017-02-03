شركات منطقة اليورو تواصل أداءها القوي في بداية 2017

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2017 بزيادة أنشطتها بنفس الوتيرة التي سجلتها في ديسمبر كانون الأول والتي كانت الأعلى لها في عدة سنوات فيما يشير تسارع نمو الطلب إلى أن الاتجاه الإيجابي سيستمر.



واستقرت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات عند مستوى ديسمبر كانون الأول البالغ 54.4 نقطة الذي لم يتجاوزه منذ مايو أيار 2011. وكانت القراءة الأولية بلغت 54.3 نقطة.



وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بقطاع الأعمال في آي.اتش.إس ماركت "جاءت أحدث قراءة متوافقة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة فصلية بلغت 0.4 بالمئة بما يشير إلى أن الاقتصاد يستهل عام 2017 بأداء قوي."



وأضاف "في الوقت نفسه فإن تسارع نمو أنشطة الأعمال الجديدة وتزايد الثقة في السنة المقبلة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون في المنطقة (كلها عوامل) تبشر باستمرار الوتيرة القوية للنمو في الأشهر القادمة."



وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 54.3 نقطة الشهر الماضي من 54.1 مسجلا أعلى قراءة له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.



وجاءت قراءة مؤشر قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد مماثلة لقراءة ديسمبر كانون الأول البالغة 53.7 نقطة لتتجاوز قليلاً القراءة الأولية البالغة 53.6 نقطة.



وظلت شركات الخدمات متفائلة الشهر الماضي وزادت عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ يوليو تموز. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 52.8 من 52.2 نقطة.