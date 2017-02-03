"ريكيت بنكيزر" تبحث شراء ميد جونسون بـ16.7 مليار دولار

تجرى مجموعة ريكيت بنكيزر البريطانية للسلع الاستهلاكية محادثات بلغت مرحلة متقدمة لشراء شركة ميد جونسون نيوترشن العاملة في صناعة أغذية الأطفال مقابل 16.7 مليار دولار في صفقة من شأنها أن تدفع الشركة في اتجاه جديد وتعزز أنشطتها في آسيا.



وقالت ريكيت - التي تشتهر بالمنتجات التي تباع بدون وصف الطبيب - في وقت متأخر أمس الأربعاء إنها تخوض محادثات تتضمن عرض 90 دولاراً نقدا لكل سهم في ميد جونسون بعلاوة 29.5% فوق سعر إغلاق السهم، وفقا لوكالة "رويترز"



وظلت ميد جونسون التي تصنع حليب الأطفال انفاميل هدفا للاستحواذ منذ انفصالها عن شركة بريستول مايرز سكويب في 2009 لأسباب من بينها وجودها القوي في أميركا اللاتينية وآسيا وهي مناطق تتسم بالنمو السكاني السريع.



ولم تكن ريكيت تعتبر من المشترين المرجحين لميد جونسون نظراً لعدم انخراطها في نشاط تصنيع أغذية الأطفال وصغر حجم أنشطتها في قطاع الأغذية بصفة عامة.



