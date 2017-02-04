"سار" السعودية تشغل أولى عربات نقل الكبريت بالقطارات

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن اكتمال مشروع ربط مدينة وعد الشمال وتجربة أولى لعربات نقل الكبريت المصهور بالقطارات.

وقالت إن قطارات سار تقوم بنقل الكبريت المصهور مسافة 1500 كم تقريباً من معمل واسط وبري في المنطقة الشرقية إلى مدينة وعد الشمال في الحدود الشمالية للمملكة، بحسب صحيفة الرياض.

يذكر أن مدينة "وعد الشمال" أنشئت بناء على قرار مجلس الوزراء في عام 2012 القاضي بالموافقة على إنشاء مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المبدئية المتوقعة في المشروع نحو 26 مليار ريال منها حوالي 21 مليار ريال في مدينة وعد الشمال.

وسيكون مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية محوراً أساسياً لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، التي خصصت لها الدولة أرضاً بمساحة 440 كيلومتراً مربعاً، في مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية، فيما ستنفق الحكومة في هذه المدينة مبلغ 4.5 مليار ريال إضافية للمشروع لإقامة البنية التحتية والسكنية والخدمات، كذلك الربط الكهربائي وسكة الحديد لمدينة وعد الشمال.

ويشتمل مشروع "وعد الشمال" للفوسفات، الذي تديره شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وبدأت باستثمار 21 مليار ريال لإقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية داخل المدينة الجديدة - على سبعة مصانع كبيرة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً، لإنتاج مركزات الفوسفات وحامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك، ومصانع لإنتاج آحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية، إضافة إلى مصانع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي المستخدم في الصناعات الغذائية، ومادة بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية المستخدمة في صناعة المنظفات والاستخدام الصناعي.