لأول مرة.."آبل" تخسر مكانتها كأغلى علامة تجارية بالعالم

تنَحَّت التفاحة الشهيرة التي تُعبر عن عملاق التكنولوجيا الأميركي لأول مرة منذ سنوات عن عرش العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم، لتحل مكانها شركة "غوغل" التي باتت أغلى علامة تجارية موجودة في الكون حالياً بعد ارتفاع قيمتها العام الماضي بنسبة 24%.

وكانت شركة "آبل" التي تصنع هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" تتربع على عرش "العلامة التجارية الأغلى في العالم" طوال السنوات الـ5 الماضية، إلى أن تمكنت "غوغل" هذه المرة من الإطاحة بها، والتربع مكانها على هذا العرش.

وبحسب الدراسة التي نشرتها شركة "براند فايننس" المتخصصة بتقييم العلامات التجارية فإن العلامة التجارية لشركة "غوغل" ارتفعت قيمتها العام الماضي بنسبة 24% لتصل إلى 109.5 مليون دولار أميركي، بينما هبطت قيمة تفاحة "آبل" المقضومة من 145.9 مليون دولار أميركي قبل عام من الآن إلى 107.1 مليون دولار حالياً، وهي بذلك في المرتبة الثانية عالمياً بعد "غوغل"، وبذلك تكون قد خسرت 27% من قيمتها خلال العام 2016.

ولا تعني قيمة العلامة التجارية القيمة السوقية للشركة وإنما هي فقط قيمة تقديرية للعلامة التجارية والتي تمثلها في شركة آبل رسمة التفاحة المقضومة.

وتقول الدراسة التي اطلعت على مضمونها "العربية نت"، ونشرتها بعض وسائل الإعلام الغربية، إن "شركة غوغل لا يمكن تحديها إلى حد كبير في مجال البحث، وهو المجال الذي يأتي بالإعلانات للشركة والتي تدر عليها الدخل المالي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "براند فايننس" ديفيد هاي إن شركة "آبل" أصبحت حالياً تكافح من أجل الحفاظ على مكانتها التكنولوجية أمام منافسيها".

وأضاف: "التكرارات الجديدة في هواتف آيفون تمثل إشارات على أن شركة آبل قد تكون وصلت إلى نقطة التشبع بالنسبة لعلامتها التجارية".

وتابع: "السوق الصيني، حيث كانت آبل تتمتع بالهيمنة على الحصة الأكبر فيه، أصبحت فيه الشركة تواجه منافسة أكبر من قبل لاعبين محليين داخل السوق".

وصنفت الدراسة أغلى 500 علامة تجارية في العالم لتضع في المرتبة الثالثة بعد "آبل" شركة "أمازون" التي تبلغ قيمة علامتها التجارية 106.4 مليون دولار، وتأتي بعدها العلامة (AT&T) التي تبلغ قيمتها 87 مليون دولار، ثم مايكروسوفت التي تبلغ قيمة علامتها 76.3 مليون دولار.

وحلت العلامة التجارية لشبكة "فيسبوك" في المرتبة التاسعة عالمياً إذ تبلغ قيمتها 62 مليون دولار فقط، وذلك على الرغم من أنها شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم والأكثر استقطاباً للمستخدمين.