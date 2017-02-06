مكاسب قوية لسهم إعمار بعد استردادها تعويض حريق Address

أعلنت شركة إعمار العقارية عن استعادة 1.22 مليار درهم كتعويض من شركة Orient للتأمين عن الحريق الذي شبّ في فندق Address Downtown ليلة رأس السنة 2015.

وسيمكن هذا التعويض شركة إعمار من إعادة المخصصات التي تم تجنيبها في قوائم المالية للعام الأسبق لتغطية الحادث، حيث سيتم تقييدها ضمن قوائم عام 2016 المالية.

وإثر هذه الأخبار، شهد سهم "إعمار" العقارية ارتفاعات ملحوظة، محققاً مكاسب بنحو 2.06%.

يذكر أن مجموعة من شركات إعادة التأمين العالمية تحملت أكثر من 97% من التكلفة الإجمالية للخسائر الناجمة عن الحريق الذي نشب في "فندق العنوان" مقابل 3% تسددها شركة أورينت الإماراتية للتأمين بناء على اتفاقيات إعادة تأمين مبرمة بين الطرفين.

وكانت شركة إعمار العقارية قد وقعت في ديسمبر الماضي اتفاق تسوية مطالبة تأمين حريق فندق "العنوان" مع مجموعة "أورينت" للتأمين، بقيمة 1.220 مليار درهم إماراتي.