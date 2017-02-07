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أرامكو تخطط لإصدار صكوك بين 3 و6 مليارات ريال

المصدر: العربية.نت
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ذكرت وكالة رويترز أن شركة أرامكو تخطط لإصدار صكوك في السوق المحلي، بقيمة تتراوح بين 3 و6 مليارات ريال خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة، قبل أن تتوجه إلى الأسواق الدولية لطرح آخر بالدولار.

تأتي الصكوك كجزء من خطة أرامكو لإصدار أدوات دين بما قد يصل إلى 10 مليارات دولار، لتمويل توسعات من بينها منشآت لإنتاج النفط والغاز، ومجمع لبناء وإصلاح السفن في رأس الخير.

وكانت أرامكو قد عينت HSBC والرياض كابيتال لترتيب الإصدار المحلي بالريال قبل نهاية يونيو المقبل، والأهلي كابيتال والإنماء للاستثمار لترتيب إصدار دولاري.

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