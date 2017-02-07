ترقب افتتاح المستشفى السعودي الألماني بحائل 16 فبراير

قالت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية إنه سيتم افتتاح المستشفى السعودي الألماني بحائل في 16 فبراير الجاري، متوقعة ظهور الأثر المالي في الربع الأول من العام 2017.

والمستشفى تابع لشركة حائل الوطنية للرعاية الصحية والتي تمتلك شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية نسبة 32.33% من أسهمها بالإضافة الي وجود اتفاقية إشراف إداري كامل على المستشفى.

وتوقعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، أن المستشفى الجديد سيضيف 2.5% إلى إجمالي الإيرادات للعام بأكمله.

أيضا أشارت الشركة إلى أن حصتها من الخسارة التشغيلية ستبلغ 7.5 مليون ريال هذا العام.

وتتوقع الإدارة ان يكون الأثر المالي للمستشفى خلال عام 2017 على النحو التالي:

أ - زيادة عدد العيادات الخارجية من 314 إلى 344 عيادة.

ب- زيادة الطاقة الاستيعابية من عدد 837 سريرا إلى 987 سريرا.

ج- من المتوقع ان يظهر الأثر المالي اعتبارا من الربع الأول لعام 2017.