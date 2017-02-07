قطر ملتزمة باستثمارها في شركة فولكسفاغن

قالت حصة الجابر ممثلة قطر بمجلس إدارة فولكسفاغن إن قطر ملتزمة باستثمارها في شركة صناعة السيارات الألمانية.

وأبلغت الجابر الصحافيين في أول تصريحات علنية لها بشأن الشركة منذ انضمامها إلى المجلس العام الماضي "أعتقد أن فولكسفاغن شركة عظيمة، وكان قرارا صائبا عندما استثمرنا فيها. لدينا التزام حقيقي إزاء فولكسفاغن".

وقالت عن فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل التي عصفت بالشركة "يأخذون خطوات لتخفيف أي مخاطر جديدة في المستقبل بخصوص الانبعاثات".

وتملك قطر 17 % من الأسهم العادية في فولكسفاغن وهي ثالث أكبر مساهم في الشركة.