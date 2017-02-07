التسجيل في حساب المواطن مفتوح لمن دخلهم فوق 20 ألفا

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية التنبيه على عدم وجود حد أعلى براتب 20 ألف ريال للتسجيل في حساب المواطن، مشيرة إلى أن الحد الأعلى سيتم إقراره لاحقا حينما يتم إقرار سياسة البرنامج، وأن على الجميع التسجيل بمختلف أنواع وقيم دخلهم.

وأوضح مستشار وزارة العمل والمشرف على برنامج حساب المواطن، المهندس ماجد العصيمي، أن "20 ألف ريال وضع كمثال توضيحي أثناء عرض الميزانية، ولا يوجد سقف أعلى الآن للدخل، وسيوضع السقف إذا أقرت سياسة البرنامج".

وأضاف: "اليوم أي مواطن كانت حالته الاقتصادية، أيا كان دخله، أيا كانت حالته الاجتماعية، أيا كانت حالته الوظيفية، سواء عاطلا أو متقاعدا، أو يعمل، المطلوب من الجمع التسجيل وإضافة البيانات، وحينما يتم إقرار السياسة يتم إبلاغه إن كان مستحقا".