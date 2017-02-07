هبوط أرباح "بي.بي" السنوية لأدنى مستوى في 10 أعوام

سجلت شركة بي.بي البريطانية نتائج فصلية دون توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي بحسب النتائج المالية للشركة.

كما سجلت تراجعا للعام الثاني على التولي في الأرباح السنوية التي هبطت إلى أدنى مستوى في ما لا يقل عن 10 أعوام.



وهبط صافي ربح الشركة إلى 400 مليون دولار مقارنة مع 560 مليون دولار في توقعات المحللين وإن كان الرقم أفضل من صافي الربح الذي حققته الشركة قبل عام والبالغ 196 مليون دولار.



وقالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج في 2017 بفعل سلسلة من المشروعات الجديدة التي ستبدأ الإنتاج لكنها حذرت من أن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تقليص الإمدادات قد يلقي بظلاله على الإنتاج.