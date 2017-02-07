"ساما" تخفض رأسمال "أمانة للتأمين" بـ180 مليون ريال

استلمت شركة أمانة للتأمين التعاوني خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذي ينص على ضرورة اتخاذ الشركة كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع الشركة، بما يتفق مع أحكام المادة 150 من نظام الشركات وذلك خلال مهلة لا تتجاوز يوم الأحد الموافق 05 مارس المقبل.

وفي حال عدم تصحيح وضع الشركة خلال المهلة المحددة ستقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية حماية لحقوق ومصالح حملة الوثائق والمؤمن لهم.

وأكدت الشركة حصولها على موافقة "ساما" وهيئة السوق المالية السعودية على تخفيض رأس مالها بـ 180 مليون ريال إلى 140 مليون ريال، وعرض التوصية على الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها.

