"كريم" تتحول لأكبر شركة توصيل في السعودية ومصر

تخطط شركة "كريم" إحدى الشركات الرائدة في السوق الذكي لتوصيل الركاب، لأن تتواجد في غالبية مدن الشرق الأوسط، بعد نجاحها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال العضو المنتدب والنائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية بشركة "كريم – مصر، وائل الفخراني، إن الشركة تعمل خلال العام الجاري على تطوير منتجاتها بشكل كبير، بعد النجاح الكبير الذي حققته على مستوى 51 مدينة عربية خلال الفترات الماضية.

وأوضح أن عدد مستخدمي خدمات "كريم" في مصر ارتفع ليسجل نحو 3 ملايين مستخدم خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد قائدي السيارات إلى نحو 50 ألفاً، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم بنهاية العام الجاري إلى نحو 200 ألف قائد سيارة.

وأشار إلى أن نسبة نمو الشركة في السوق المصري تبلغ 10 أضعاف سنويأ، خاصة بعد توفير "وايت تاكسي " و"نايل تاكسي"، وإطلاق منتج "انجزني" الذي تسبب في ارتفاع حصة الشركة بنسب كبيرة.

وقال إن شركته تخطط لأن ترفع عدد العاملين في مراكز خدمة العملاء من نحو 300 موظف في الوقت الحالي إلى نحو ألف موظف بنهاية العام الجاري، وذلك لتجاوز أي مشكلات واجهها مستخدمو سيارات "كريم" خلال الفترات الماضية.

وحول تقنين أوضاع الشركة في مصر، قال إن مجلس الوزراء سبق وأن شكل لجنة برئاسة وزير العدل المصري للبحث عن حلول، وحالياً يجري دراسة المشكلة من قبل وزارة الاستثمار.

وقالت مدير عام شركة "كريم – القاهرة"، هدير شلبي، إن نشاط الشركة يتزايد بشكل ملحوظ منذ إطلاق نشاطها في الدول العربية ودول الخليج، ونعمل حالياً على تحسين وتجويد المنتجات التي أطلقناها خلال الفترات الماضية.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن الشركة تعمل على أن تتواجد جميع المنتجات في كافة المدن العربية، وتقدم منتجات حسب حاجة كل دول عربية، مشيرة إلى أن دخول "الكاش" في شركة كريم مصر ساهم في رفع حصة الشركة في السوق المصري بنسبة كبيرة.

وأشارت إلى أن السعودية من أكبر الدول التي تتواجد فيها شركة كريم، تليها القاهرة كأكبر مدينة عربية تتواجد فيها الشركة بقوة، مؤكدة أن حصة الشركة ترتفع بما لا يقل عن 30% شهرياً.

وأعلنت "كريم" الشركة الرائدة في توفير وسائل النقل الخاص عبر تطبيقات الهاتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، عن تجديد باقة خدماتها بهدف تطوير مستوى الخدمة المقدمة للعملاء مما يعزز المكانة السوقية لـ"كريم" في السوق المحلي.

وأعلنت الشركة إطلاق باقة خدمات GO وGO+ بهدف تسهيل حياة المصريين وتوفير خدمة مناسبة أكثر لاحتياجات السوق المحلي. وتهدف أيضاً هذه التغيرات إلى توسع أسطول السيارات المتاحة لتوفير الخدمة، مما يوفر فرص زيادة الدخل لعشرات الآلاف من المصريين على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن يساهم إطلاق خدمتي GO وGO+ في تخفيض وقت الانتظار لوصول السيارة للعميل مما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الخدمة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والأمان في تقديم الخدمة للعميل والحفاظ على السعر الاقتصادي للخدمة في جميع المدن التي تغطيها الشركة.

وتهدف كريم لتقديم خدمات فائقة الجودة، وسريعة، ومريحة، واقتصادية لتوصيل كل الأشخاص لأي مكان كل يوم. وخلال 4 سنوات فقط منذ تأسيسها عام 2012، تمكنت الشركة من إطلاق خدماتها في أكثر من 50 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من باكستان وحتى المغرب، حيث تقوم شبكة كريم بملايين الرحلات اعتماداً على أسطولها الهائل من السيارات التي يقودها أكثر من 150 ألف كابتن في المنطقة، منهم 50 ألف كابتن في مصر وحدها، وهو ما يسهم بشكل مباشر في توفير الآلاف من فرص زيادة دخل للمصريين، وتمكينهم من تحقيق دخل شهري بديل ومضمون