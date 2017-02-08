مع النتائج القوية التي أعلنت عنها شركة "سوفت بنك" اليابانية للاتصالات عبر تحقيق ارتفاع أرباح التشغيل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي بنسبة 71.2% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي إلى 295.7 مليار ين أيّ 2.6 مليار دولار، إليك أهم 6 حقائق عن مجموعة "سوفت بنك.

تأسست مجموعة "سوفت بنك" في سبتمبر 1981.

تتخذ المجموعة من اليابان مقرا لها.

تعمل في مشاريع التجارة الإلكترونية والإنترنت والخدمات التكنولوجية.

تضاعف أرباحها الفصلية إلى 812 مليون دولار.

أسست صندوق استثماري في القطاع التقني باسم "صندوق رؤية سوفت بنك".

رأس مال "صندوق رؤية سوفت بنك" يقدر بـ 100 مليار دولار .