بشار المالك رئيساً تنفيذياً للسعودية للخطوط الحديدية

أعلنت أمانة مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" تعيين الدكتور بشار بن خالد المالك رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداءً من مطلع مارس المقبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي تعيين المالك بالمنصب الجديد الذي كان من مهام عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس الدكتور رميح بن محمد الرميح.

ويحمل المالك درجة الدكتوراه في هندسة النقل من أميركا والعديد من البرامج والدورات التدريبية في مجالات إدارة الأعمال والقيادة، وقد تقلد عدة مناصب في وزارة النقل وله إسهامات أكاديمية في جامعة الملك سعود وعمل منذ العام 2011 للعمل في شركة سار وتقلد فيها عدة مناصب.

وقال وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان الحمدان، إن الشركة استكملت الاستعدادات الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب على مشروع قطار الشمال، مشيراً إلى تحديد فبراير الحالي موعداً لانطلاقه.

وأنجزت الشركة المشروع في فترة قياسية عبر ربط مدينة وعد الشمال وتباشر عمليات التشغيل التجريبي للخط لنقل الكبريت ومنتجات الفوسفات من مدينة وعد الشمال الصناعية وإليها، إلى جانب القفزات المتوالية لخط التعدين الذي نقل خلال العام الماضي ما يزيد عن 8 ملايين طن من الفوسفات والبوكسايت والتي تعد أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ بداية تشغيل الخط منتصف عام 2011.

وأكد الحميدان توجه الشركة في الاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة وإعطائها الفرصة لتولي المناصب القيادية التي تتطلب الكفاءة والطموح نحو تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخصوصاً في القطاعات الخدمية.

ووصف المالك المرحلة الحالية من عمر الشركة بأنها تشكل تحدياً كبيراً نحو تحقيق تطلعات أفراد المجتمع باعتبار دخول الشركة للمنافسة في سوق نقل الركاب بين المدن.