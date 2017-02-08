سينجنتا تتوقع إتمام صفقة استحواذ كيم تشاينا عليها

قالت شركة سينجنتا السويسرية المتخصصة في المبيدات الحشرية والبذور اليوم الأربعاء إنها تتوقع إتمام صفقة استحواذ شركة كيم تشاينا الصينية عليها مقابل 43 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي واقترحت إلغاء توزيعات الأرباح العادية لعام 2016.



وقالت الشركة "حققت كيم تشاينا وسينجنتا تقدما مهما من أجل تأمين الموافقات التنظيمية الضرورية وإتمام الصفقة." مشيرة إلى أنها حصلت على موافقات من 13 جهة تنظيمية.



وكانت الشركة تنتظر موافقة البرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي والهند والمكسيك والولايات المتحدة.



وقالت "كيم تشاينا وسينجنتا ملتزمتان تماما بإتمام الصفقة وواثقتان من استكمالها."