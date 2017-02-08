مصر تسدد 630 مليون دولار لإيني الإيطالية في يناير

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول بالبنك المركزي المصري قوله إن مصر سددت 630 مليون دولار من التزاماتها في اتفاق تطوير حقل الغاز ظهر لشركة إيني الإيطالية في يناير/كانون الثاني.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى رامي أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي أن البنك قام أيضا بسداد قسط يناير/كانون الثاني لنادي باريس والالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وقال أبو النجا "البنك المركزي قام خلال شهر يناير أيضا بتدبير النقد الأجنبي لتوفير احتياجات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية بقيمة وصلت إلى 819 مليون دولار.

"كما وفر البنك المركزي احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من النقد الأجنبي بمبلغ 430 مليون دولار."

وأوضح أن الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي بلغ 26.36 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي يكفي لتغطية واردات البلاد لنحو 5.7 شهر.