بلومبرغ: "الاستثمارات العامة" يدرس شراء حصة بـ6 فلاجز

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء حصة في شركة إدارة متنزهات الترفيه Six Flags Entertainment، بحسب ما أفادته مصادر لوكالة بلومبرغ.

يأتي ذلك بعد أن كانت مفاوضات أخرى قد بدأت العام الماضي بين السعودية والشركة الأميركية لفتح أول متنزهاتها في المملكة، حيث تدرس الشركة إنشاء مدن ملاهٍ في عدة مناطق بالسعودية.

وتمتلك شركة 6 فلاجز 18 متنزها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يذكر أن أسهم الشركة سجلت زيادة بـ24% خلال الأشهر خلال الـ12 شهرا الماضية.

وكان جيم ريد أندرسون، المدير التنفيذي لشركة "6 فلاجز" قد كشف في نوفمبر الماضي عن المواقع المحتملة لإقامة مراكز ترفيهية في السعودية والتي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي.

وقال إن تلك المشاريع ستقام في أكثر من مدينة بالمملكة، على أن ينشأ أول فرع لـ "6 فلاجز" إما في العاصمة الرياض أو جدة أو بالقرب من تبوك، وقد يتم افتتاح الفرع الأول في 2020 أو 2021 بحسب تقديرات المدير التنفيذي للشركة.

ولفت إلى أن مشاريع "6 فلاجز" في السعودية لن تكون مجرد تكرار للمشاريع السابقة في أنحاء العالم، بل ستكتسي صبغة محلية مميزة، وستكون بنفس مستوى وقوة الفروع الأخرى وبنفس التنوع.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، قد التقى مسؤولي شركة "6 فلاجز" الترفيهية الأميركية في 20 يونيو الماضي، خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث أسفر اللقاء عن السماح للشركة بالعمل في المملكة.

وتعد "6 فلاجز" أكبر مجموعة منتزهات ترفيهية في العالم، نظراً لعدد مرافقها٬ حيث تضم المجموعة 18 مرفقا منتشرا في أنحاء أميركا الشمالية٬ تشمل الحدائق الترفيهية والمائية ومراكز ترفيهية للعائلات٬ وبلغ عدد زوار مرافقها خلال العام 2014 نحو 25 مليون زائر.

ويتجاوز الدخل السنوي لمجموعة "6 فلاغز" 1.3 مليار دولار أميركي.