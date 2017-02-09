بوينغ تفوز بتوريد طائرات لسنغافورة بـ13.8 مليار دولار

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية عن طلبية بقيمة 13.8 مليار دولار لشراء 39 طائرة عريضة البدن من بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات، في إطار سعيها للتوسع وهي انتكاسة لمجموعة إيرباص الأوروبية في التنافس على اقتناص الطلبيات الطويلة الأجل.

وأعلنت إيرباص نيتها إنتاج نسخة أكبر من طائراتها ‭‭A350‬‬ لكن هذه الخطط تأجلت وسط ضبابية الطلب على الطائرات العريضة البدن.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان الخميس إنها اتفقت مع بوينغ على تقديم طلبيات مؤكدة لشراء 20 طائرة من طراز ‭‭777-9‬‬ و19 طائرة طراز ‭‭787-10‬‬ من أجل زيادة النمو وتحديث أسطول طائراتها خلال السنوات العشر القادمة.

وقال جوه تشون فونج، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، "تمكننا طلبية اليوم الكبيرة لشراء طائرات عريضة البدن من الاستمرار في تشغيل أسطول حديث وموفر للوقود، وهو ما يتيح للمجموعة فرصا جديدة للتوسع لضمان الحفاظ على دورنا الريادي في القطاع".