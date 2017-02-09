تراجع أرباح "دانة غاز" الفصلية بـ 95% لـ27 مليون درهم

تراجعت أرباح "دانة غاز" الإماراتية للربع الأخير من العام الماضي بـ95% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2015، لتصل إلى نحو 27 مليون درهم، وأتت الأرباح أعلى من متوسط توقعات المحللين عند 11 مليون درهم.

وتراجعت أرباح الشركة بنهاية عام 2016 بـ77% مقارنة بأرباح عام 2015 لتصل إلى نحو 121 مليون درهم.

وقال محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى دانة غاز في لقاء له مع "قناة العربية" "أن نتائج "دانة غاز" تأثرت سلباً في الفترة الأخيرة نتيجة مستحقات مالية لم تحصل عليها الشركة من كل من مصر وإقليم كردستان، حيث بلغت المبالغ المستحقة للشركة من مصر نحو 265 مليون دولار و713 مليون دولار من إقليم كردستان".