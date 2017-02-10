"ريكيت بنكيزر" تشتري "ميد جونسون" بـ16.6 مليار دولار

اتفقت شركة ريكيت بنكيزر على شراء ميد جونسون الأميركية لصناعة أغذية الأطفال مقابل 16.6 مليار دولار، لتدخل شركة السلع الاستهلاكية البريطانية مجالا جديدا وتوسع وجودها في الأسواق المتقدمة.

وقالت ريكيت بنكيزر، اليوم الجمعة، إنها ستدفع 90 دولاراً نقداً مقابل كل سهم في ميد جونسون بعلاوة 30 بالمئة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإعلان الشركة عن إجرائها محادثات في مرحلة متقدمة مع الشركة المصنعة لحليب الأطفال إنفاميل.

ومع أخذ ديون ميد جونسون في الحسبان تبلغ قيمة الصفقة 17.9 مليار دولار وهي كبرى صفقات ريكيت بنكيزر على الإطلاق، والتي ستجعل من الصين ثاني أكبر أسواق الشركة البريطانية بعد الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تعزز الصفقة أرباح ريكيت في أول عام كامل بعد إتمامها ومن المتوقع أن تزيد ربحية السهم بنسبة مئوية في خانة العشرات بحلول العام الثالث مع تحقيق وفورات في التكلفة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وقالت ريكيت بنكيزر اليوم الجمعة إن إيراداتها في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 2.76 مليار جنيه إسترليني بزيادة 1% على أساس المقارنة بالمثل. وقال محللون إن متوسط التوقعات كان لنمو نسبته 1.7%.

وارتفعت إيرادات الشركة في العام بأكمله ثلاثة بالمئة على أساس المقارنة بالمثل في حين زادت الأرباح ستة بالمئة على أساس التقارير المحاسبية إلى 256.5 بنس للسهم.