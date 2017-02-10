"الاستثمارات العامة" ينفي نيته شراء حصة بـ6 فلاجز

نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن نيته شراء حصة في شركة (Six Flags) الأميركية.

كما أفاد مصدر مسؤول في الصندوق أن ما أشير إليه أن الصندوق يقوم بمحادثات مع شركة (Six Flags) بشأن شراء حصة في الشركة لا أساس له من الصحة.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء نقلت عن مصادر لم تسمها يوم أمس القول إن صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء حصة في 6 فلاجز.



وفي يونيو حزيران الماضي قالت الشركة إن مسؤولين سعوديين بدأوا محادثات مع سكس فلاجز لبناء متنزهات ترفيهية في إطار جهود المملكة الرامية للتوسع في قطاع السياحة وتنويع موارد الاقتصاد.

وكان جيم ريد أندرسون، المدير التنفيذي لشركة "6 فلاجز" قد كشف في نوفمبر الماضي عن المواقع المحتملة لإقامة مراكز ترفيهية في السعودية والتي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي.

وقال إن تلك المشاريع ستقام في أكثر من مدينة بالمملكة، على أن ينشأ أول فرع لـ "6 فلاجز" إما في العاصمة الرياض أو جدة أو بالقرب من تبوك، وقد يتم افتتاح الفرع الأول في 2020 أو 2021 بحسب تقديرات المدير التنفيذي للشركة.

ولفت إلى أن مشاريع "6 فلاجز" في السعودية لن تكون مجرد تكرار للمشاريع السابقة في أنحاء العالم، بل ستكتسي صبغة محلية مميزة، وستكون بنفس مستوى وقوة الفروع الأخرى وبنفس التنوع.