"كوجاس" مهتمة باستيراد الغاز الإيراني والأميركي

قال الرئيس التنفيذي لشركة كوريا جاس كورب (كوجاس) التي تديرها الدولة اليوم الجمعة إن شركته - ثاني أكبر مشتر منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم - مهتمة بالغاز الطبيعي الإيراني والأميركي في ظل احتمال استيراد الغاز الطبيعي المسال من البلدين دون قيود على الوجهات.



وقال لي سيونغ-هون رئيس كوجاس ورئيسها التنفيذي خلال منتدى في سول إن الشركة قد تستورد الغاز المسال من الولايات المتحدة وإيران في نهاية المطاف دون ما يعرف باسم قيود الوجهات وهي بنود في العقود تفرض قيودا على المشترين المحتملين في إعادة بيع الشحنات.



وأضاف "عندما يدخل موردون جدد لا يمكنهم طلب قيود على الوجهات... نستطيع تأمين الإمدادات التي تخلو من تلك القيود."



وقال لي أيضا إن الشركة يمكنها تأمين الغاز الصخري الأميركي إذا شاركت في مشروعات جديدة لمنشآت الإسالة في عهد حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وأضاف "من المرجح أن تزيد الضغوط التجارية الأميركية لكن استثمارات الغاز الأميركية بمنزلة أداة قد تخفف الضغوط التجارية."



وكان ترمب انسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي سعى إليها سلفه باراك أوباما وانتقد مرارا السياسات التجارية التي تتبناها اليابان والصين جارتا كوريا الجنوبية.