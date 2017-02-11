"إيني" ترفع حالة القوة القاهرة عن صادرات خام نيجيرية

قال متحدث باسم شركة إيني الإيطالية إن الشركة رفعت حالة القوة القاهرة عن صادرات خام براس ريفر النيجيري بعد أن ظلت مفروضة منذ أواخر مايو/أيار الماضي.

وقال المتحدث إن الشركة رفعت تلك الحالة رسمياً في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني. وكانت حالة القوة القاهرة فُرضت أواخر مايو/أيار بعد هجوم استهدف أحد خطوط الأنابيب.

وبذلك يصبح نوع واحد من الخام تحت حالة القوة القاهرة وهو خام فوركادوس الذي تصدره شركة شل.

وتسببت سلسلة هجمات وقعت العام الماضي في هبوط إنتاج نيجيريا من النفط الخام إلى أدنى مستوى في أكثر من 20 عاما.