الخطوط السعودية للتموين توقع عقدا بـ44 مليون ريال

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتجهيز وإدارة وتشغيل صالة الفرسان بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في مصر.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن مدة العقد تمتد إلى 5 سنوات يبدأ سريانها اعتباراً من اليوم 12 فبراير، بقيمة تقديرية تقارب 44 مليون ريال.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثاني من 2017م، حيث يسهم العقد في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.