بعد التعثر المالي.. عروض استحواذ على "العربية للسكر"

أبلغ مصدر مطلع أن مصفاة الشركة العربية للسكر في البحرين متوقفة عن الإنتاج منذ أكتوبر وأنها تستعد لتغير في ملكيتها.



وقال المصدر إن المصفاة التي بدأت الإنتاج في 2014 لا تملك رأس المال العامل الكافي لمواصلة العمليات في الوقت الحالي.



وأوضح أن شركة عُمان لتكرير السكر قدمت عرض استحواذ لكنه لم يحصل على الموافقة. ولم يذكر تفاصيل.



وأضاف "الأرجح أن يحدث استحواذ حكومي".



وكانت العربية للسكر تصدر نحو نصف إنتاجها إلى السوق السعودية، وتعد الكويت وقطر من أسواقها التصديرية الأخرى.