رئيس موانئ دبي العالمية يتوقع أداء جيدا للقطاع في 2017

توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات والتي تعقد في دبي تحسن أداء القطاع عالميا في 2017.

ولفت إلى أن عام 2016 كانت سيئة بالفعل بالنسبة للقطاع، وقال "في موانئ دبي لم نتأثر".

وأضاف بن سليم إن استخدام الإجراءات الحمائية من قبل أي دولة سيدفع الدول الأخرى للتعامل والرد بالمثل.

وقال "أسواق أميركا مفتوحة لكل البضائع وكذلك الصين وإن كان هناك خلل أو عقبة ستكون المعاملة بالمثل، ولا نعتقد أن السياسات الحمائية ستكون، فهي تستخدم للانتخابات فقط، وفي النهاية التجارة العالمية والإقليمية مستمرة".

وأشار بن سليم إلى أن الشركة حققت نموا في 2016، بنسبة 3.2%، على الرغم من أن المحللين توقعوا نموا بنسبة 2.5%، للشركة خلال العام الماضي.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية، قد أعلنت مناولتها 63.7 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، عبر محفظة أعمالها العالمية، خلال 2016، مسجلة زيادة سنوية في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 3.2%، فيما

بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 2.2%، بما يفوق نمو القطاع الذي قدر بـ1.3% لعام 2016.

ونمت أحجام المناولة الإجمالية بنسبة 6% على أساس التقارير المحاسبية، في الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي في آسيا والمحيط الهادئ وفي أوروبا، مشيرة إلى مناولة إقليم الإمارات 3.7 مليون حاوية نمطية في الربع الرابع، بانخفاض سنوي طفيف بنسبة 0.7%، في حين سجلت منطقة الأميركيتين وأستراليا أداء مستقراً، خلال الفترة.