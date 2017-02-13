مكاسب 5% لسهم "عذيب" مع توصية بخفض رأس المال 60%

أنهى سهم اتحاد عذيب للاتصالات تعاملات الاثنين محققا مكاسب بنسبة 5%، مع توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15-05-1438هـ الموافق 12-02-2017 بخفض رأس مال الشركة وذلك من خلال الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة للتصويت على هذه التوصية وفقاً لما يلي:

1- رأس المال قبل التخفيض 1,575,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 630,000,000 ريال.

2- نسبة التخفيض سوف تمثل 60% من رأس مال الشركة.

3- عدد الأسهم قبل التخفيض 157,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 63,000,000 سهم.

4- سبب تخفيض رأس المال: اعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد والتي تنص على أن لا تزيد الخسائر المتراكمة عن 50% من رأس مال الشركة، علماً بأن الخسائر المتراكمة ناتجة عن تقادم التكنولوجيا المستخدمة لدى الشركة (Wimax).

5- طريقة تخفيض رأس المال: أطفاء 60% من رأس مال الشركة والتي تعادل 945,000,000 ريال التي تمثل 94,500,000 سهم من أسهم الشركة.

6- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

7- علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على التخفيض.

8- في حال وافق غالبية مساهمو الشركة الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

9- سيتم الإعلان لاحقا عند تعيين المستشار المالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة سوق المال.