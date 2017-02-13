"سامسونغ مصر" تطلق أول مركز خدمة متنقل بالشرق الأوسط

أطلقت شركة سامسونغ إلكترونيكس مصر مؤخراً أول مركز خدمة متنقل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف هذا المفهوم الجديد إلى خدمة عملاء سامسونغ في المناطق التي لا تغطيها مراكز الخدمة المعتمدة بما في ذلك المناطق النائية والمناطق الموسمية التي تشهد تجمعاً كبيراً للعملاء خلال مواسم محددة مثل الإسكندرية والساحل الشمالي والعجمي.

كذلك يضع مركز الخدمة المتنقل معاييراً جديدة لقطاع خدمات وصيانة أجهزة المحمول بالسوق المصري، ويتمثل في شاحنة متنقلة تقدم خدمات الصيانة والمبيعات في العديد من المناطق. وتتضمن هذه الخدمات تشخيص الأعطال والقيام بخدمات الإصلاح الأساسية والفرعية في المعمل الموجود بداخل الشاحنة مع تدريب العملاء على استخدام الأجهزة المختلفة. وهذا بالإضافة إلى خدمة مبيعات الهواتف والإكسسوارات.

تأتي مبادرة الشركة في تقديم هذا المركز لتأكيد منافستها القوية في قطاع خدمات أجهزة المحمول، كما أنه إضافة جديدة لشبكة صيانة الشركة في مصر والتي تشمل أكثر من 65 فرعا منتشرا في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في إطار حرص سامسونغ الدائم على راحة عملائها المميزين.

وقال رئيس سامسونغ إلكترونيكس مصر، سيونغ هو يون: "باعتبارنا من كبرى الشركات الرائدة في قطاع الإلكترونيات المستهلكين، فإننا نفخر بإطلاق هذا المفهوم الجديد لخدمة العملاء في السوق المصري، حيث إن مراكز الخدمة المتنقلة لا تُعد هي الأولى من نوعها في مصر فقط، ولكنها الأولى أيضاً في الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا. إنّ رضا عملائنا يأتي دائماً على قمة أولوياتنا في سامسونغ الكترونيكس."

وأوضح رئيس قطاع خدمة العملاء في سامسونغ الكترونيكس مصر، المهندس ياسر عمر، أن إطلاق مراكز الخدمة المتنقلة يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتقديم أرقى مستويات الخدمة في هذا القطاع، حيث إنها تغطى تلك المناطق التي لا تغطيها مراكز الخدمة الثابتة.

وتقدم مراكز الخدمة المتنقلة باقة متكاملة من خدمات الدعم الفني بما يتيح لعملائنا الكرام الحصول على خدمة سريعة مميزة وذات جودة عالية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".