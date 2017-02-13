483 مليون منتسب لشبكة لينكد إن عالميا

قال رئيس حلول المواهب في شركة "لينكد إن" الشرق الأوسط، علي مطر، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات، والتي تنعقد في دبي، إن عدد المنتسبين إلى شركة لينكد إن وصل إلى 483 مليون مستخدم حول العالم، من بينهم 3 ملايين مستخدم في الإمارات.

وأضاف مطر أن لينكد إن تواصل لنموها، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدورات التعليمية، خاصة بعد استحواذ الشركة على شركة ليندا.

وخلال أقل من عامين بحسب مطر؛ سجلت الشركة أكثر من 7 آلاف دورة تعليمية، كما لديها علاقة استراتيجية مع شركة طيران الإمارات لتمكين الركاب من الحصول على هذه الدورات التعليمية أثناء تواجدهم على متن طائرات الشركة.

وكانت شركة لينكد إن قد أعلنت في أبريل من عام 2015، عن استحواذها على شركة ليندا Lynda.com – شركة التعليم عن بُعْد – مُقابل 1.5 مليار دولار.