داماك العقارية تحقق أرباحاً بـ3.69 مليار درهم خلال 2016

حققت شركة داماك العقارية إيرادات بلغت قيمتها 7.16 مليار درهم إماراتي خلال عام 2016، مع هامش ربحية إجمالي يصل إلى 56%.

وبلغت قيمة الأرباح الصافية للشركة خلال العام المالي 3.69 مليار درهم إماراتي، فيما سجل هامش الربح الصافي نسبة 52%. وارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 5% لتصل إلى 24.63 مليار درهم إماراتي مع نهاية عام 2016 مقارنةً بـ 23.45 مليار درهم إماراتي في عام 2015

وبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 8.32 مليار درهم إماراتي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016، في حين ارتفعت قيمة العقارات المطورة بنسبة 12% لتصل إلى 10.25 مليار درهم إماراتي خلال العام المنصرم. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 28% ليصل إلى 12.62 مليار درهم إماراتي مقارنةً بـ 9.83 مليار درهم إماراتي في عام 2015، بعد خصم توزيعات الأرباح.

وأوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية تبلغ قيمتها 1,152.5 مليون درهم إمارتي بواقع 0.25 درهم للسهم بعد موافقة المساهمين على التوصية خلال الجمعية العمومية السنوية القادمة.

بلغت ربحية السهم، لعام 2016، 0.61 درهم إماراتي للسهم الواحد.

وخلال عام 2016 أنجزت داماك أكثر من 1,600 وحدة في مشروع "داماك هيلز" ( "أكويا" سابقاً)، ليصل إجمالي حجم الوحدات المسلمة خلال عام 2016 إلى أكثر من 2,400 وحدة.

وخلال العام 2016، بلغت قيمة مبيعات الحجوزات 7.05 مليار درهم إماراتي، حيث سجل الربع الأخير لسنة مبلغ 2016 1.71 مليار درهم إماراتي، ما يدل على استقرار السوق.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك، "على خلاف عام 2015، شهد العام 2016 استقراراً في سوق العقارات في دبي مع عدم وجود تقلبات شديدة في الأسعار. يوجد طلب على العقارات ذات الجودة العالية، ولكن في ظل التحديات التي يواجها السوق الذي نعمل فيه، ما تغير هو سعي العميل للحصول على قيمة أفضل. ومع ذلك، لا تزال نظرتنا إيجابية للسوق على المدى المتوسط والطويل، إذ نتمتع بمكانة جيدة وقدرة على التأقلم والمضي في هذه الظروف.