"القصيم الزراعية" تخفض رأسمالها 40% لإطفاء الخسائر

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القصيم الزراعية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 40% وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 15.72 ريال لليوم الثلاثاء.

وجاءت توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 500 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 50 مليون سهم إلى 30 مليون سهم وذلك بإلغاء 20 مليون سهم، بنسبة تخفيض مقدارها 40% وبمعدل تخفيض (1) سهم واحد عن كل (2.5) اثنين ونصف السهم.

يشار إلى أن الشركة أعلنت أن قرار الشركة بتخفيض رأس المال لن يؤثر على التزاماتها المالية. علماً أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.