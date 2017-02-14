"تسلا" تبدأ أول محطاتها خليجياً من دبي

بدأت تسلا بيع سياراتها الكهربائية الفاخرة في دبي التي أصبحت بذلك أولى أسواقها بالشرق الأوسط.



مبيعات السيارات في دول الخليج من بين الأعلى في العالم من حيث نصيب الفرد لكن بعض الأسماء عانت بفعل تراجع طلب المستهلكين في ظل انخفاض أسعار النفط.



وتقبل تسلا التي مقرها كاليفورنيا طلبيات الشراء عبر الانترنت من العملاء في الإمارات العربية المتحدة ومن موقع مؤقت في مول دبي ومركز خدمات تسلا قيد الإنشاء في طريق الشيخ زايد بالإمارة من المقرر افتتاحه في يوليو تموز.



وقال إيلون ماسك مؤسس الشركة اليوم الاثنين إن تسلا ستفتح متجرا ومركز خدمة في أبوظبي عام 2018 وتنوي التوسع بدخول البحرين وسلطنة عمان والسعودية.



لكنه أحجم خلال مؤتمر صحفي في دبي عن الخوض في خططه الأوسع نطاقا أو إعطاء جدول زمني للتوسع خارج الإمارات.



تبدأ أسعار تسلا من 275 ألف درهم (74 ألفا و884 دولارا) للطراز اس الذي يبلغ مداه 632 كيلومترا بشحنة كهرباء واحدة، و344 ألف درهم للطراز اكس الذي يصل مداه إلى 565 كيلومترا.



وسيكون بوسع العملاء الذين سيبدأون تسلم سياراتهم في يوليو تموز من العام الحالي شحنها في المنزل أو من 28 موقعا في أنحاء الإمارات تأمل تسلا في زيادتها إلى خمسين بنهاية العام.



ويقول موقع تسلا على الإنترنت إن الشركة تعمل خارج الولايات المتحدة في المكسيك وكندا وأوروبا وأستراليا والصين وهونج كونج واليابان وتايوان