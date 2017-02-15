سهم "اتصالات" الإماراتية يرتفع 1.1% رغم تراجع الأرباح

تراجعت الأرباحُ الفصلية لشركة الإمارات للاتصالات بنسبة 15%، مقارنةً مع الفترة المماثلة من عام 2015، لتصلَ إلى 2.2 مليار درهم. وفاقت الأرباحُ الفصلية توقعات المحللين البالغة ملياري درهم.

وقد أنهى سهم اتصالات الإماراتية تعاملات اليوم في سوق أبوظبي مرتفعا بنسبة 1.12%، إلى مستوى 18.10 درهم.

وارتفعت أرباحُ الشركة خلال عامِ 2016 بأكمله بنسبة 2% مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام الأسبق، لتصلَ إلى 8.4 مليار درهم.

في حين زادت الإيرادات الموحدة للمجموعة 2.01٪ لتصل إلى 52.36 مليار درهم، نتيجة للأداء القوي للعمليات المحلية وعمليات ماروك تليكوم في دولة الإمارات، وزادت الإيرادات 5.46%.

وبلغ إجمالي الأصول 122.7 مليار درهم، وتصل حقوق الملكية العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة 42.8 مليار.