"نستله" تستهدف نمواً بين 2 و4% في 2017

قالت مجموعة نستله للأغذية إنها تستهدف تحقيق نمو في المبيعات الأساسية بين 2 و4% في العام الحالي بعد تراجع صافي الربح وزيادة أقل من المتوقع في المبيعات الأساسية العام الماضي بسبب تباطؤ الأسواق الناشئة وانكماش الأسعار.

وتعتزم نستله زيادة الوفورات في التكاليف من أجل تعزيز الربحية وستستبدل "نموذج نستله" الذي يعني تحقيق نمو بين 5 و6% في المبيعات الأساسية ليحل محله هدف جديد متوسط الأمد يتمثل في تحقيق "نمو عضوي في منتصف خانة الآحاد ووفورات هيكلية كبيرة في التكاليف بحلول عام 2020".

وانخفض صافي ربح المجموعة التي يقودها الرئيس التنفيذي الجديد أولف مارك شنايدر منذ الأول من يناير/كانون الثاني إلى 8.5 مليار فرنك سويسري، ما يعادل 8.47 مليار دولار في العام الماضي. وجاءت الأرباح أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 9.59 مليار فرنك متأثرة بتعديل غير نقدي استثنائي لضرائب مؤجلة.

وتباطأ النمو "العضوي" في المبيعات الأساسية إلى 3.2% من 4.2% في عام 2015.