كيف سينافس نوكيا 3310 زخم الهواتف الذكية؟

خبر سار للأشخاض الذين تسقط هواتفهم النقالة دائما ويتمنون عودة الهواتف القديمة التي تقاوم وتصمد أمام جميع الحوادث! هاتف Nokia 3310 سيعود إلى الأسواق بعد توقف شركة نوكيا عن إنتاجه منذ 12 عاما!.

هذا الهاتف الخالد في ذاكرة المستهلكين على أنه الأقوى، سيظهر مجددا نهاية الشهر الحالي، عندما ستكشف شركة نوكيا عنه في مؤتمر الجوال العالمي المقرّر انعقاده في برشلونة.

Nokia 3310 الجديد سيشكل فرصة جديدة لشركة نوكيا التي عانت خسائر ضخمة بداية هذا العقد، ما أدى إلى بيعها قسم إنتاج الهواتف النقالة إلى شركة مايكروسوفت. بهذا الهاتف الذي قررت تسعيره عند 59 يورو، ستدخل نوكيا الأسواق الذي يصعب فيها على المستهلكين اقتناء الهواتف الذكية التي قد تصل أسعارها إلى مئات الدولارات.