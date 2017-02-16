هذه أسعار تذاكر الفئة الاقتصادية والأعمال على قطار سار

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن أسعار تذاكرها، وإطلاقها لخدمات نقل الركاب على خط الشمال في الـ 29 من جمادى الأولى الحالي.

وحددت الشركة أسعار التذاكر في الفئة الاقتصادية من الرياض إلى المجمعة: الفئة الاقتصادية (35 ريالا للأطفال و70 ريالا للكبار)، بينما فئة رجال الأعمال (125 ريالا للأطفال و190 ريالا للكبار)، ومن المجمعة للقصيم الفئة الاقتصادية (30 ريالا للأطفال و60 ريالا للكبار)، وفئة رجال الأعمال (105 ريالات للأطفال و160 للكبار)، ومن الرياض إلى القصيم تكون الفئة الاقتصادية (60 ريالا للأطفال و120 ريالا للكبار)، بينما فئة رجال الأعمال (230 ريالا للأطفال و350 ريالا للكبار).

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي الذي أطلقته أمس الأول (الثلاثاء) بحلته الجديدة، أن المرحلة الأولى من التشغيل ستكون برحلتين يوميتين، الأولى تنطلق من الرياض صباحا باتجاه القصيم مرورا بالمجمعة، والثانية مساء من القصيم إلى المجمعة ومن ثم الرياض.

كما عرضت الشركة الأسعار المعتمدة للتذاكر، إضافة إلى آلية الحجز إلكترونيا، مع ملاحظة أن العمل بالأسعار الفعلية سيبدأ في الخامس من رجب القادم. واستهدفت الشركة في خطتها لتدشين الخدمة مشاركة كافة أفراد المجتمع بهذه الاحتفالية وتشجيعهم لتجربة الخدمة عن طريق طرح التذاكر بقيمة رمزية ثابتة لكل الوجهات وعلى جميع الدرجات خلال الشهر الأول، إذ سيكون سعر التذكرة للرحلة بالاتجاه الواحد خلال هذه الفترة (40 ريالا للكبار و20 ريالا للأطفال).

ووفقا للمعلومات المنشورة في الموقع، ستقوم الشركة بزيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي، كما ستدخل المحطات الثلاث الأخرى في كل من حائل والجوف والقريات إلى الخدمة تدريجيا، إلى أن تصل طاقتها التشغيلية لثلاث رحلات صباحية يوميا، ورحلة أخرى ليلية للمسافات الطويلة باتجاه شمال المملكة.