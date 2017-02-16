هواوي تستعد لإطلاق نسخ جديدة من هاتفي GR5 وGR3 في مصر

تستعد مجموعة "هواوي لأجهزة المستهلك" لإطلاق النسخ الجديدة من هاتفي GR5 وGR3 لينضما إلى عائلة هواتف هواوي الذكية ذات المواصفات المتميزة، والتي لاقت نجاحات مبهرة منذ إطلاقها، بإمكانيات هائلة وتقنيات مبتكرة، وأسعار مناسبة والتي منحت المستخدمين تجربة أداء فريدة، أكدت بها الشركة ريادتها في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية.

يأتي إطلاق الهاتفين الجديدين من سلسلة GR5 وGR3، استغلالاً للنجاح الكبير الذي حققه أعضاء هذه السلسلة من مبيعات هائلة فاقت كل التوقعات، وذلك في إطار تطوير الشركة للهواتف الذكية بحرفية عالية ونجاحها في تحديد معايير جديدة للأناقة والأداء.

وقال مدير مكتب مصر لـمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، جورج لي، إن شركته تهتم بهذه الفئة من الهواتف الذكية متوسطة التكلفة، وذلك لأنها تمثل النسبة الأكبر من السوق المحلي، حيث تسعى هواوي دائماً لضمان أفضل قيمة شرائية لعملائها، وذلك عن طريق توفير هواتف ذكية بإمكانيات متقدمة مقارنة بأجهزة منافسيها في نفس الفئة، وهذا هو نهج هواوي، جودة استثنائية وأفضل قيمة شرائية.

وأضاف: "نعمل جيداً على توفير أحدث وأهم الهواتف الذكية من الدرجة الأولى في جميع الفئات. ويأتي الهاتفان الجديدان بأسعار مناسبة مع الحفاظ على المواصفات الممتازة للهواتف الراقية، والذي يتماشى مع متطلبات المستهلك".

الجدير بالذكر أن سلسلة هواتف هواوي GR5 وGR3 السابقة قد لاقت نجاحات وقبولا جماهيريا كبيرا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية، محققة نسبة مبيعات عالية لدى هواوي في العام السابق، ما ينعكس بالإيجاب على الحصة السوقية لهواوي خاصة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة التكلفة.